İşte en ilginç hastalıklar!

İşte dünyanın en tuhaf hastalıkları

22 Kasım 2018 Perşembe, 12:09:27 Güncelleme: 12:09:43
İşte en ilginç hastalıklar!

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar fark ettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

İşte en ilginç hastalıklar!

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

İşte en ilginç hastalıklar!
İşte en ilginç hastalıklar!
İşte en ilginç hastalıklar!
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