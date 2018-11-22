İşte en ilginç hastalıklar!

İşte dünyanın en tuhaf hastalıkları Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar fark ettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında. Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar. 14 yaşındaki Veronica Cominguez, gelişimini olması gerektiği gibi tamamlayamayan ama bir şekilde içinde büyümeye devam eden ikiziyle dünyaya geldi. Taylandlı Veronica'nın göğsünde büyüyen parazit bir ikizi var. Genç kızın vücudu içindeki ikizinin kolları ve parmakları, göğsünden görünüyor.