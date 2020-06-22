Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdilerde kuraklığın pençesinde...
Manisa'nın "kuş cenneti" olarak bilinen ve balıkçılıkla geçimini sağlayan birçok vatandaşın adeta can damarı olan Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli bir hal almaya başladı. Su seviyesi 1,5 metrenin altına düşen gölü göçmen kuşlar terk etmeye başlarken, balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da avlanamadığı için teknelerini karaya çekti. İşte o gölün son hali...
Marmara Gölü son dönemlerde yaşadığı su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü'nde balıkçılar, kuraklık nedeniyle göle açılamıyor. 7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılığın yanı sıra tarımsal sulamanın da başlayacak olması göl çevresinde yaşayan vatandaşların endişesini artıyor..
"HER SENE DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"
Gölde balıkçılık yapan Cevdet Erefe, göldeki otlar nedeniyle ağ atılamadığını belirterek "Aşırı bir düşüklük var. Gölün her tarafı ot içerisinde. Sular sığ. Ağ atıyoruz, otun olmasından dolayı ağ dibe iniyor. Bu yüzden balık tutamıyoruz. Bu su derin olsa dalga yapar otları kıyıya atar böylece gölün otu arınır. Göl sığ olduğu ve kuvvetli dalga yapamadığı için otlardan arınmıyor. Her sene daha kötüye gidiyor" dedi..