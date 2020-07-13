Bir şehri yakan düğün! Onlarca kişi karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti.