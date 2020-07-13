Bir şehri yakan düğün! Onlarca kişi karantinaya alındı
Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayısı günlük 1000'in altına düşmüyor. Özellikle düğün ve asker uğurlaması gibi toplu etkinlikler nedeniyle vaka sayısının arttığına dikkat çekilirken, Tokat'ta yapılan bir düğünün ardından 70 kişi karantinaya alındı.
13.07.2020 12:59
- Son Güncelleme: 13.07.2020 13:26
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı ve yoğum bakım hasta sayısının en yüksek olduğu illeri açıkladı. İşte o şehirler:
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi. Ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman, karantina alındı.