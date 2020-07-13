Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo

Yusufeli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp olduğu öne sürülen otomobilde kaç kişi olduğu bilinmiyor.