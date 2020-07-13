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Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo

Artvin Yusufeli'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. İlçeyi adeta birbirine katan selin ardından kalan acı tablo sabah saatlerinde ortaya çıktı.

13.07.2020 10:59 - Son Güncelleme: 13.07.2020 10:59
Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo

Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı, her iki yönde çok sayıda araç yolda kaldı. Selde kayıp otomobiller ihbarları üzerine araça çalışması başlatıldı.

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Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo

Yusufeli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp olduğu öne sürülen otomobilde kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo

ŞANTİYE SEL BASTI
Yusufeli Barajı şantiyesi de sel altında kaldı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Şantiyedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo

YOLLAR KAPANDI
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı. Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ile baraj inşaatı görevlileri iş makineleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo

O ANLARI ANLATTI; HEYELAN ALTINDA ARAÇ VAR
Artvin'den otomobili ile Erzurum'a giderken sele kapılmaktan son anda kurtulan Muhammed Geyik o anları anlattı. Geyik, "Heyelan bir anda yamaçtan kopup yola düştü. Önümde seyreden 3 araç vardı. Bir araç son anda tüneli ulaşmayı başardı, birini heyelan taşıyarak yolun altına attı, Bir araçta toprağın altında kaldı.Biz akan toprağı görür görmez hemen geriye doğru kaçarak kurtulduk. Araçlarda kaç kişi olduğunu bilmiyorum" dedi.

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