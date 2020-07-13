Artvin'de sel felaketi! Facianın ardından acı tablo
Artvin Yusufeli'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. İlçeyi adeta birbirine katan selin ardından kalan acı tablo sabah saatlerinde ortaya çıktı.
Yusufeli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp olduğu öne sürülen otomobilde kaç kişi olduğu bilinmiyor.
O ANLARI ANLATTI; HEYELAN ALTINDA ARAÇ VAR
Artvin'den otomobili ile Erzurum'a giderken sele kapılmaktan son anda kurtulan Muhammed Geyik o anları anlattı. Geyik, "Heyelan bir anda yamaçtan kopup yola düştü. Önümde seyreden 3 araç vardı. Bir araç son anda tüneli ulaşmayı başardı, birini heyelan taşıyarak yolun altına attı, Bir araçta toprağın altında kaldı.Biz akan toprağı görür görmez hemen geriye doğru kaçarak kurtulduk. Araçlarda kaç kişi olduğunu bilmiyorum" dedi.