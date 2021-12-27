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Düğünden sonra gelin evde damadı dövdü! İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Jet hızıyla boşanma davası açtı

İstanbul Kağıthane'de ilginç bir olay yaşandı. Bir süredir birlikte olduğu Halime İ. ile hayatını birleştiren Mehmet İ. düğünden sonra eve geçtikleri sırada hayatının kabusunu yaşadı. Halime İ. tarafından dayak yediğini öne süren genç adam darp raporu alarak boşanma davası açtı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

27.12.2021 18:45 - Son Güncelleme: 27.12.2021 19:00
Düğünden sonra gelin evde damadı dövdü! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Jet hızıyla boşanma davası açtı

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde hafızalara kazınacak bir olay yaşandı.

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Düğünden sonra gelin evde damadı dövdü! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Jet hızıyla boşanma davası açtı

Genç adam Mehmet İ., bir süredir Halime İ. ile birlikteydi.

Düğünden sonra gelin evde damadı dövdü! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Jet hızıyla boşanma davası açtı

Çift, bu birlikteliklerini evliğe taşıma kararı aldı ve Temmuz ayında düğünleri gerçekleşti.

Düğünden sonra gelin evde damadı dövdü! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Jet hızıyla boşanma davası açtı

Sevdiği kadınla evlenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan genç adam düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı.

Düğünden sonra gelin evde damadı dövdü! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Jet hızıyla boşanma davası açtı

GELİN DAMADI DÖVDÜ
SABAH'ta yer alan habere göre; Yaşadıkları eve giden çiftin arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma başladı.

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