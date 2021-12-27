Düğünden sonra gelin evde damadı dövdü! İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Jet hızıyla boşanma davası açtı
İstanbul Kağıthane'de ilginç bir olay yaşandı. Bir süredir birlikte olduğu Halime İ. ile hayatını birleştiren Mehmet İ. düğünden sonra eve geçtikleri sırada hayatının kabusunu yaşadı. Halime İ. tarafından dayak yediğini öne süren genç adam darp raporu alarak boşanma davası açtı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
27.12.2021 18:45
- Son Güncelleme: 27.12.2021 19:00
Sevdiği kadınla evlenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan genç adam düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı.