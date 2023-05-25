Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor! Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor!

Çeşme Yarımadası'nda, adeta altın damlatan sakız ağaçları, vatandaşlar için büyük bir gelir kapısı oluşturuyor. Bu eşsiz ağaçlar, özellikle kadınlar için kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Sakız ağacı, bilimsel adıyla Pistacia lentiscus, Anacardiaceae familyasından bir ağaç türüdür. Bu ağaç, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ve özünde sakız üretimi için kullanılan önemli bir bitkidir. Sakız ağacı, 5-7 metreye kadar uzayabilen, çalı veya ağaç formunda bir bitkidir.