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Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor'da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler

Kars'ın Digor ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde bir değil, beş değil tamı tamına 14 kaçak göçmen çıktı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

takvim.com.tr
AJANSLAR
22.12.2022 19:13 - Son Güncelleme: 22.12.2022 19:14
Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor’da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler

Kars'ta şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Araçta 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor’da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler



Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor’da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler

Otomobilde yapılan kontrolde, 3'ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı.

Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor’da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler

Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı.

Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor’da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler

Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor’da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER
13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor’da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler

Gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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