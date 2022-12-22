Bir değil beş değil tamı tamına on dört! Kars Digor'da akıllara durgunluk veren görüntü: Beyaz otomobilde balık istifi göçmenler
Kars'ın Digor ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde bir değil, beş değil tamı tamına 14 kaçak göçmen çıktı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
22.12.2022 19:13 - Son Güncelleme: 22.12.2022 19:14
Kars'ta şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Araçta 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.