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Asansörde taciz! Kabus saniye saniye kamerada... 5 kadına da aynısı yaptı

İstanbul Kadıköy'de taciz skandalı kamerada... Kadıköy'de motosikletli Oğuzhan Ö.'nin farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edildi. Kadınlardan birinin taciz edildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

22.12.2022 17:21 - Son Güncelleme: 22.12.2022 17:21
Asansörde taciz! Kabus saniye saniye kamerada... 5 kadına da aynısı yaptı

İstanbul Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti.

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Asansörde taciz! Kabus saniye saniye kamerada... 5 kadına da aynısı yaptı

Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti.

Asansörde taciz! Kabus saniye saniye kamerada... 5 kadına da aynısı yaptı

KADINLAR TEŞHİS ETTİ

T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

Asansörde taciz! Kabus saniye saniye kamerada... 5 kadına da aynısı yaptı

TACİZ KAMERADA

Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

Asansörde taciz! Kabus saniye saniye kamerada... 5 kadına da aynısı yaptı
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