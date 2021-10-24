Balıkesir'de TIR'dan dökülen salça faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı
Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkiinde, C.U. yönetimindeki TIR'dan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı. İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. İşte haberin detayları...
24.10.2021 05:01
- Son Güncelleme: 24.10.2021 05:13