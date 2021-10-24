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Balıkesir'de TIR'dan dökülen salça faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkiinde, C.U. yönetimindeki TIR'dan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı. İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

24.10.2021 05:01 - Son Güncelleme: 24.10.2021 05:13
Balıkesir’de TIR’dan dökülen salça faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

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Balıkesir’de TIR’dan dökülen salça faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Balıkesir’de TIR’dan dökülen salça faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Balıkesir’de TIR’dan dökülen salça faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Yaralılar ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü.

Balıkesir’de TIR’dan dökülen salça faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

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