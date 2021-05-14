Bir ağrı kesiciden daha fazlası! Aspirini hiç böyle kullandınız mı? Eritip bacağınıza sürdüğünüzde sonuçlara inanamayacaksınız

Yaz ayları yaklaşırken özellikle kadınların baş belası haline gelen istenmeyen tüylerden kurtulma telaşı da başladı. Çeşitli yöntemlerle yok edilen bu tüylerden en kolay ve hızlı şekilde kurtulmanın yolu ise jiletten geçiyor. Ancak zamandan tasarruf ettiren bu yöntem, maalesef kızarıklık ve tahrişe sebep oluyor. Bu noktada da devreye faydaları saymakla bitmeyen aspirin giriyor! Aspirinin bir ağrı kesiciden daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta aspirin olmak üzere tıraş sonrası tahrişi önlemeye yardımcı doğal çözümler…

14.05.2021 22:58 - Son Güncelleme: 14.05.2021 22:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





