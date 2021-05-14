Bir ağrı kesiciden daha fazlası! Aspirini hiç böyle kullandınız mı? Eritip bacağınıza sürdüğünüzde sonuçlara inanamayacaksınız
Yaz ayları yaklaşırken özellikle kadınların baş belası haline gelen istenmeyen tüylerden kurtulma telaşı da başladı. Çeşitli yöntemlerle yok edilen bu tüylerden en kolay ve hızlı şekilde kurtulmanın yolu ise jiletten geçiyor. Ancak zamandan tasarruf ettiren bu yöntem, maalesef kızarıklık ve tahrişe sebep oluyor. Bu noktada da devreye faydaları saymakla bitmeyen aspirin giriyor! Aspirinin bir ağrı kesiciden daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta aspirin olmak üzere tıraş sonrası tahrişi önlemeye yardımcı doğal çözümler…
SOĞUK KOMPRES
Cilt sıcaklığını düşüren ve sinir aktivitesini azalan soğuk kompres, kızarıklık ve kaşıntıdan çabuk kurtulmak için en iyi yöntemlerden biridir. Birkaç buz parçasını, bir havluya sararak cildinizin zarar gören kısımlarında birkaç dakika gezdirin. Eğer buz bulamıyorsunuz bu işlemi havluyu soğuk suyla ıslatarak da deneyebilirsiniz.
MISIR NİŞASTASI
Kaşıntılı cilde anında rahatlama getiren, hatta bu nedenle bebeklerin pudralarının içine katılan mısır nişastasını su ile karıştırıp macun haline getirin ve tahriş olmuş bölge üstünde 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra suyla yıkayın. Eğer evinizde mısır nişastası yoksa bebek pudrası kullanabilirsiniz.
DOĞAL YAĞLAR
Yatıştırıcı özelliğe sahip olan zeytinyağı, çay ağacı yağı ve E vitamini yağıyla kısa sürede tahriş olmuş vücudunuzu onarabilirsiniz. Bu yağlardan istediğinizi seçerek pamuk yardımıyla günde iki kere uygulayarak cildinizi kızarıklık ve tahrişten kurtarabilirsiniz. Ancak lavanta yağı, çay ağacı yağı, gibi esansiyel yağları su ile karıştırılıp cilde uygulanması gerekir.