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56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı

Tam kapanma süreci 29 Nisan Perşembe akşamı başladı ve 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Geçtiğimiz haftalarda marketlerle ilgili yeni bir karar alınmış ve genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilmişti. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği bildirilmişti. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken vatandaşlar bir yandan da marketlerde satışı bir süreliğine kısıtlanan ürünlerin satışının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

15.05.2021 01:15 - Son Güncelleme: 15.05.2021 01:17
56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı

56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı... Ülkemizde bilindiği üzere tam kapanma sürecinde marketler pazar günleri hariç saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşlar bu saatler arasında evin yiyecek, içecek ve temizlik vb. gibi ihtiyaçlarını alıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

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56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı

TEKRAR SATIŞA SUNULACAK

Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte satışı kısıtlanan ürünler 17 Mayıs Pazartesi günü raflarda yerini tekrar alacak.

56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı

7 MAYIS CUMADAN SONRA SATIŞINA ARA VERİLMİŞTİ

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.