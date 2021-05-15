56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı

Tam kapanma süreci 29 Nisan Perşembe akşamı başladı ve 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Geçtiğimiz haftalarda marketlerle ilgili yeni bir karar alınmış ve genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilmişti. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği bildirilmişti. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken vatandaşlar bir yandan da marketlerde satışı bir süreliğine kısıtlanan ürünlerin satışının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

15.05.2021 01:15 - Son Güncelleme: 15.05.2021 01:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





