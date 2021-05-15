56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı
Tam kapanma süreci 29 Nisan Perşembe akşamı başladı ve 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Geçtiğimiz haftalarda marketlerle ilgili yeni bir karar alınmış ve genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilmişti. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği bildirilmişti. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken vatandaşlar bir yandan da marketlerde satışı bir süreliğine kısıtlanan ürünlerin satışının ne zaman başlayacağını merak ediyor.
56 saat sonra satışı tekrar başlayacak! Raflarda bir süre yer almamıştı! Migros, ŞOK, Carrefour, BİM'de pazartesi sabahı... Ülkemizde bilindiği üzere tam kapanma sürecinde marketler pazar günleri hariç saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşlar bu saatler arasında evin yiyecek, içecek ve temizlik vb. gibi ihtiyaçlarını alıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtilmişti.