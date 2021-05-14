Bayram için 330 lira ödeniyor! Günlüğüne çifte ücret ödemesi yapılacak! 3.5 günlük süre için en az...

Bayram sürecinde bazı sektörler bulundukları yerden ya da evden çalışma modeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Bayram boyunca görevinin başında olan vatandaşlara ise resmi tatil olduğu için ekstra mesai ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı süresince çalışan tüm işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Bilindiği üzere dünya da ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Resmi tatil günlerinde çalışan işçilere ise çalıştıkları kurum ya da şirket tarafından her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

14.05.2021 18:19 - Son Güncelleme: 14.05.2021 18:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





