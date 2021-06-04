Binlerce kişiyi böyle kandırdılar! Bir anlık dalgınlıkla tıkladığınız an...
Salgınla birlikte bu yana özellikle online alışveriş ya da çeşitli mekanlarda kartla yapılan alışverişlerde artış görülüyor. Hal böyle olunca dolandırıcıların akılalmaz oyunları birer birer ortaya çıkmaya başladı. 2020'nin son çeyreğinde dünya genelindeki ticaret sektörüne yönelik saldırılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. Siber korsanlar bu süreçte insanların Kovid-19 aşılarına yönelik merak ve ilgisini de fırsata çevirmekten geri kalmadı. Pandemiyle ilgili tüm kimlik avı e-postalarının yaklaşık yüzde 40'ının Covid-19 aşısıyla ilgili olduğu görüldü. Uzman isim bu konuda vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Binlerce kişiyi böyle kandırdılar! Bir anlık dalgınlıkla tıkladığınız an... Dünyada milyonlarca insan koronavirüs nedeniyle birebir temas yerine özellikle internetten siparişler veriyor. Bu süreçte de en çok kartla ödeme yöntemini kullanıyor. Zaten bilindiği üzere geçen yıldan itibaren kart kullanımlarında büyük artış görüldü. Pandemide online alışverişin artmasıyla dünya genelinde ticaret sektörüne yönelik siber saldırıların yüzde 56 arttığı kaydedildi. Aynı zamanda çekilişlere ve hediye kampanyalarına ilginin artması, sahte içerik ve oltalama saldırılarına yakalanma riskini de arttırdı.