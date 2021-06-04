Binlerce kişiyi böyle kandırdılar! Bir anlık dalgınlıkla tıkladığınız an...

Salgınla birlikte bu yana özellikle online alışveriş ya da çeşitli mekanlarda kartla yapılan alışverişlerde artış görülüyor. Hal böyle olunca dolandırıcıların akılalmaz oyunları birer birer ortaya çıkmaya başladı. 2020'nin son çeyreğinde dünya genelindeki ticaret sektörüne yönelik saldırılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. Siber korsanlar bu süreçte insanların Kovid-19 aşılarına yönelik merak ve ilgisini de fırsata çevirmekten geri kalmadı. Pandemiyle ilgili tüm kimlik avı e-postalarının yaklaşık yüzde 40'ının Covid-19 aşısıyla ilgili olduğu görüldü. Uzman isim bu konuda vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

04.06.2021 11:58 - Son Güncelleme: 04.06.2021 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





