Tunceli'de sürü sahipleri 2 bin 500 metre rakımlı yaylada aşılandı
Tunceli'nin 2 bin 500 rakımlı yaylalarında geçimlerini hayvancılıkla sağlayan sürü sahipleri hastaneye gelemeyince aşı ikna timleri, harekete geçti. Ekipler, zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada çok sayıda kişiyi aşıladı.
Tunceli Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil aşı timleri, arazi aracıyla dağları aşıp, Kalınkaş Yaylası'na ulaştı. Yaylada yaşayanları aşılamak için dağları aşarak, geldiklerini belirten Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Ahmet Can Eroğlu, sağlık söz konusu olunca zorlukların önemi olmadığını aktardı.
2 bin 500 rakımlı bu yaylaya gelmek çok kolay olmadı. Arazi ve yol şartları çok zordu ama biz vatandaşlarımızın sağlığı için bu zorlukları umursamadık. Vatandaşlarımızın hastaneye gelmesi çok zordu gerçekten, biz engelleri aşarak buraya geldik ve aşılamayı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz, pandemi kurallarına riayet etmesidir" dedi.
'FEDAKAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Hayvanları bırakıp, ilçe merkezindeki hastaneye gidememeleri nedeniyle sağlık ekiplerini aşı için aradıklarını söyleyen Güzel Gündoğdu (51), aşı timlerine teşekkür ederek, "Biz aslında ekiplerin geleceğini düşünmüyorduk ancak ekipler dağları aşarak bu yaylaya geldiler.