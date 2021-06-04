Antalya'da kulağı, kafası ve kolunu köpek ısıran küçük çocuğa 50’ye yakın dikiş atıldı
Antalya'da köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Kulağı, kafası ve kolundan ısırılan küçük çocuğa 50'ye yakın dikiş atıldı. Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, başka bir köpeğin, saldırgan köpeği ısırmasıyla saldırıdan kurtuldu. Çocuğun annesi, köpeğin sahipli olduğunu ileri sürüp şikayetçi oldu.
Son dakika haberi... Antalya'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Kafası, kulağı ve kollarından yaralanan küçük çocuk, 50'ye yakın dikiş atıldı. Küçük çocuk 'artık köpek sevmeyeceğim' derken, olayın şokunu halen atlatamayan anne, "Oğlumun sadece kulağında 10 dikiş var, kafasında da onlarca dikiş var sayamadım. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak?" dedi.
Eve dönüş yolunda ise Çetin, sokak üzerinde taksi çağırma butonuna basacağı sırada oğlu sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti.