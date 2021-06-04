Antalya'da kulağı, kafası ve kolunu köpek ısıran küçük çocuğa 50’ye yakın dikiş atıldı

Son dakika haberi... Antalya'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Kafası, kulağı ve kollarından yaralanan küçük çocuk, 50'ye yakın dikiş atıldı. Küçük çocuk 'artık köpek sevmeyeceğim' derken, olayın şokunu halen atlatamayan anne, "Oğlumun sadece kulağında 10 dikiş var, kafasında da onlarca dikiş var sayamadım. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak?" dedi.

