Antalya’da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi

Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi. Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, "Oranın en sevdiğin şeyi ney" diye sorması üzerine polis, "ciğer" cevabını verdi.