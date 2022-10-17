Antalya'da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi
Antalya'da bir şahıs annesini balkonda alıkoyarak aşağıya eşyalarını attı. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polislerinin daireye girmesiyle birinci kata inen şahıs, itfaiyenin açtığı şişme yatağa atladı. Şahsın doktor olduğu ve bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı gerekçesiyle mesleğini yapamadığı öğrenildi.
17.10.2022 15:14 - Son Güncelleme: 17.10.2022 15:14
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde annesini 2. katta balkonda alıkoyup, aşağıya eşyalar atan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Özel harekatın daireye girmesiyle birinci kata inen şahıs, itfaiyenin şişme yatağına atladı ve gözaltına alındı.
Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Yaklaşık 3 saat balkonda etrafındakilere FETÖ aleyhinde sözler sarf edip, annesine hakaretler eden şahıs bir türlü ekiplerin ikna çabalarına cevap vermedi.