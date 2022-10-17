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Antalya'da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi

Antalya'da bir şahıs annesini balkonda alıkoyarak aşağıya eşyalarını attı. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polislerinin daireye girmesiyle birinci kata inen şahıs, itfaiyenin açtığı şişme yatağa atladı. Şahsın doktor olduğu ve bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı gerekçesiyle mesleğini yapamadığı öğrenildi.

17.10.2022 15:14 - Son Güncelleme: 17.10.2022 15:14
Antalya’da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde annesini 2. katta balkonda alıkoyup, aşağıya eşyalar atan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Özel harekatın daireye girmesiyle birinci kata inen şahıs, itfaiyenin şişme yatağına atladı ve gözaltına alındı.

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Antalya’da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi

Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan Emrah Ç.'nin (40), annesini darp ettiği ve aşağıya atmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya’da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi balkonda alıkoyarak, kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı.

Antalya’da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi

Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Yaklaşık 3 saat balkonda etrafındakilere FETÖ aleyhinde sözler sarf edip, annesine hakaretler eden şahıs bir türlü ekiplerin ikna çabalarına cevap vermedi.

Antalya’da özel harekat polislerini alarma geçiren olay! Annesini rehin aldı balkondan atladı! Mesleği şaşkına çevirdi

Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi. Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, "Oranın en sevdiğin şeyi ney" diye sorması üzerine polis, "ciğer" cevabını verdi.

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