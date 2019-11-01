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BİM'den ev hanımları için sürpriz ürünler! 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta neler var?

1 Kasım BİM aktüel ürünler bugün satışa çıktı. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren BİM aktüel ürünler kataloğunda, 18 parça rölyefli porselen yemek takımı, çelik omlet set 3'lü, rölyefli kahve fincan takımı, granit efektli krep tava gibi birçok ürün dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 1 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

01.11.2019 08:39 - Son Güncelleme: 01.11.2019 08:39
BİM'den ev hanımları için sürpriz ürünler! 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta neler var?

BİM'de bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren katalogda birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte 1 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri ve fiyat listesi...

BİM'den ev hanımları için sürpriz ürünler! 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta neler var?
BİM'den ev hanımları için sürpriz ürünler! 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta neler var?
BİM'den ev hanımları için sürpriz ürünler! 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta neler var?
BİM'den ev hanımları için sürpriz ürünler! 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta neler var?
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