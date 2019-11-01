Günlük burç yorumları – 1 Kasım 2019 Cuma

BOĞA:

Duygusal ilişkinize gerekli disiplini getirmeli ve bazı olayları yeniden temize çekmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve sonra çok yoruluyorsunuz. İş birliği içinde olacağınız kişilerin üzerinizdeki etkisine dikkat etmelisiniz. Yanılmalar söz konusu. Bugün eski olayları gündeme getirmek için acele etmemelisiniz. Duygularınızı sınamalısınız.