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Cuma mesajları: 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları burada! Hadisli, dualı cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... İslam alemi tarafından kasım ayının ilk cuma namazı kılınacak. Cuma namazı öncesinde cuma mesajı paylaşmak isteyenler için en yeni içerikleri sayfamızda derledik. Hadisli, dualı cuma mesajlarının yanı sıra resimli olarak paylaşım yapabileceğiniz en yeni cuma mesajları bu sayfada. İşte 1 Kasım'a özel resimli, hadisli ve dualı cuma mesajları...

01.11.2019 07:48 - Son Güncelleme: 01.11.2019 07:48
Cuma mesajları: 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları burada! Hadisli, dualı cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün çok aranılanları arasında ilk sırada geliyor. Birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen İslam alemi, en yeni cuma mesajları içeriğini araştırıyor. Hadisli, dualı cuma mesajlarından resimli cuma mesajlarına takvim.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. İşte 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları: 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları burada! Hadisli, dualı cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

AYETLERLE CUMA MESAJLARI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)

Cuma mesajları: 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları burada! Hadisli, dualı cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)

Cuma mesajları: 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları burada! Hadisli, dualı cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (CUM'A SURESİ / 10)

Cuma mesajları: 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları burada! Hadisli, dualı cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

İbn Ömer (ra)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın "

Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (ra)'den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (sav)'in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: "Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar "

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