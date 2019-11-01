Cuma mesajları: 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları burada! Hadisli, dualı cuma mesajları! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... İslam alemi tarafından kasım ayının ilk cuma namazı kılınacak. Cuma namazı öncesinde cuma mesajı paylaşmak isteyenler için en yeni içerikleri sayfamızda derledik. Hadisli, dualı cuma mesajlarının yanı sıra resimli olarak paylaşım yapabileceğiniz en yeni cuma mesajları bu sayfada. İşte 1 Kasım'a özel resimli, hadisli ve dualı cuma mesajları...
Cuma mesajları, günün çok aranılanları arasında ilk sırada geliyor. Birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen İslam alemi, en yeni cuma mesajları içeriğini araştırıyor. Hadisli, dualı cuma mesajlarından resimli cuma mesajlarına takvim.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. İşte 1 Kasım'a özel resimli cuma mesajları...
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)
İbn Ömer (ra)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın "
Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (ra)'den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (sav)'in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: "Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar "