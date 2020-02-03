BİM'de temizlik, bakım ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor! İşte 4 Şubat 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
BİM'de salı günü indirimleri belli oldu. 4 Şubat aktüel kataloğunu müşterilerin beğenisine sunan BİM marketlerde bu hafa bakım, temizlik ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. Toplam 43 ürünün yer aldığı katalogda hangi ürünlerin yer alacağını sayfamızda derledik. Peki, haftanın BİM kataloğunda neler var? BİM marketlerde bu hafta neler indirimli? İşte 4 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
03.02.2020 09:50
- Son Güncelleme: 03.02.2020 09:50
BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler yer alıyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 4 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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