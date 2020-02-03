A101'de perşembe kampanyaları açıklandı! 6 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 marketlerde perşembe indirimleri belli oldu. Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunan A101'in bu haftaki indirimli ürünler listesinin başında televizyon ve cep telefonları yer alıyor. Çamaşır makinesi ve elektronik ev aletlerinin yanı sıra katalogda en çok dikkat çekenler arasında elektrikli bisiklet yer alıyor. Peki, bu hafta A101'de neler olacak? İşte A101 6 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
03.02.2020 10:52
- Son Güncelleme: 03.02.2020 10:52
A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan perşembe indirimlerinde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Sayfamızdan güncel ürünler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, A101 marketlerin perşembe sürprizleri neler? Bu hafta A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte 6 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler listesi...
DİĞER GALERİLER