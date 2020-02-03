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Günlük burç yorumları – 3 Şubat 2020 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

03.02.2020 09:06 - Son Güncelleme: 03.02.2020 09:06
Günlük burç yorumları – 3 Şubat 2020 Pazartesi

KOÇ:
Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanması sonucunda, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Yaşam kalitenizde çıtanız yükselirken, yeni dostlarınızın da katkılarını unutmamalısınız.

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Günlük burç yorumları – 3 Şubat 2020 Pazartesi

BOĞA:
Bugün, birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları yeniden koordine edebilirsiniz. Satürn, Oğlak burcunda ilerliyor.

Günlük burç yorumları – 3 Şubat 2020 Pazartesi

İKİZLER:
Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olun. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 3 Şubat 2020 Pazartesi

YENGEÇ:
Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz. Maddesel konularla ilgili yeni değişimlere ihtiyaç duyacak ve şartları yukarıya çekeceksiniz.

Günlük burç yorumları – 3 Şubat 2020 Pazartesi

ASLAN:
Umudunuzu yollar üzerinde odaklaştırmak isteyebilirsiniz. Birçoğunuz, akademik kariyerleriniz için, hedef kişilere ulaşma çabalarınızı sürdürüyorsunuz. Bugün yeniden planlarınızı gözden geçirin.

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