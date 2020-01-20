BİM'de salı indirimlerine bakım ürünleri damga vuracak! 21 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 21 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Salı indirimlerinin yer aldığı güncel katalog listesini sayfamızda derledik. Bakım ürünlerinden gıda ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'in bu haftaki kataloğunda neler olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 21 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
20.01.2020 15:28
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