Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Karıncalar 'çalışkanlık' ünvanının hakkını verebilecek mi? Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz. Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Karınca, zar kanatlılar (Hymenoptera) takımından Formicidae familyasını oluşturan sosyal yaşam gösteren canlıların ortak adı. Yuvalarını toprağın altına kurarlar.

20.01.2020 16:45 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





