Fatih Sultan Mehmed'in gerçek fotoğrafı görenleri şoke etti! (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. İşte Fatih Sultan Mehmed'in gerçek fotoğrafı... Fatih Sultan Mehmed 30 Mart 1432'de doğmuş ve 3 Mayıs 1481'de ölmüştür, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer.İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. Fatih, Peygamberimiz HZ Muhammed'in bir hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" olarak kabul edilmektedir.





20.01.2020 13:14 - Son Güncelleme: 20.01.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





