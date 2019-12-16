BİM'de kozmetik ürünler dikkat çekiyor! BİM 17 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu fiyat ve ürün listesi
BİM'de 17 Aralık'ta hangi ürünler olacak? Kozmetik ürünlerin ağırlık verildiği BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. BİM müşterileri bu hafta indirimli ürünlerin listesini merakla bekliyordu. Sizler için güncel ürünleri sayfamızda derledik. Peki, haftanın BİM aktüel ürünleri neler? İşte 17 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
16.12.2019 15:28
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