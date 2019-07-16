BİM'de cuma sürprizleri yayınlandı! 19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Cuma günü indirimlerini merakla bekleyen BİM müşterileri, güncel kataloğu araştırıyorlar. Beyaz eşyadan, elektronik ürünlere, züccaciyeden, tekstik ürünlerine birçok ürünün yer aldığı BİM kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...
16.07.2019 13:07
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