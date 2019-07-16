ŞOK'ta haftanın kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte 17-23 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri belli oldu. 17-23 Temmuz 2019 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler merak ediliyordu. Birçok ürüne bu katalogda yer veren ŞOK'ta sürprizler yine bitmiyor. Tüm ürünler indirimli olarak raflarda yerini alacak. Peki, haftanın ŞOK indirimli ürünleri neler? İşte 17-23 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
16.07.2019 13:25
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