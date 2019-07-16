Dünyanın en güçlü ordusu hangisi ülke ülke liste açıklandı! Türkiye'ye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları her vakit merak edilmiştir. Bu bağlamda çeşitli açıklamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizin Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin yeri çok merak edilmektedir. Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı yeni hamlelerle askeri teknolojisini üst seviyelere çıkardı. Bölgesinde söz sahibi ülkelerin başında gelen Türkiye'nin askeri gücü onlarca ülkeyi geride bıraktı. İşte Türkiye'nin dünyanın en güçlü orduları sıralamasındaki yeni yeri...

16.07.2019 11:59 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





