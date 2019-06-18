ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. 19 Haziran'da itibaren satışa çıkacak olan haftanın fırsatları 25 Haziran'a kadar devam edecek. Birçok ürüne yer veren ŞOK'un kampanyalarını haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 19 - 25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...