ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK market indirimleri belli oldu. 19-25 Haziran'da geçerli olacak aktüel ürünler için meraklı bekleyiş sona erdi. ŞOK müşterilerinin araştırdığı indirim listesini haberimizde derledik. Sürpriz ürünlere bu katalogda yer veren ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
18.06.2019 16:49
- Son Güncelleme: 18.06.2019 17:58
ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. 19 Haziran'da itibaren satışa çıkacak olan haftanın fırsatları 25 Haziran'a kadar devam edecek. Birçok ürüne yer veren ŞOK'un kampanyalarını haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 19 - 25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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