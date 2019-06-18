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ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK market indirimleri belli oldu. 19-25 Haziran'da geçerli olacak aktüel ürünler için meraklı bekleyiş sona erdi. ŞOK müşterilerinin araştırdığı indirim listesini haberimizde derledik. Sürpriz ürünlere bu katalogda yer veren ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

18.06.2019 16:49 - Son Güncelleme: 18.06.2019 17:58
ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. 19 Haziran'da itibaren satışa çıkacak olan haftanın fırsatları 25 Haziran'a kadar devam edecek. Birçok ürüne yer veren ŞOK'un kampanyalarını haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 19 - 25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19-25 HAZİRAN 2019)

Amigo ay çekirdeği

Amigo bol tuzlu ay çekirdeği

2,95 TL

ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19-25 HAZİRAN 2019)

Vernel Max Yumuşatıcı

3 x 720 ml

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 29,90 yerine sadece 19,00 TL

ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19-25 HAZİRAN 2019)

SuperFresh Kayseri Mantı

450 gr

9,20 TL yerine sadece 5,90 TL

ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu! İşte 19-25 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19-25 HAZİRAN 2019)

Knorr köfte harcı hediyeli Calve Ketcaç 400 gr, Calve Mayonez 350 gr

14,95 TL

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