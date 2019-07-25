BİM'de cuma günü kampanyaları dikkat çekiyor! 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Birçok kategoriden indirimli ürünü cuma günü satışa çıkaracak BİM'in güncel kataloğunu sayfamızda derledik. BİM müşterileri cuma günü indirimlerini merak ediyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...