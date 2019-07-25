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BİM'de cuma günü kampanyaları dikkat çekiyor! 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. 26 Temmuz'da satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Televizyon, vantilatör, parti gözlüğü, dedektif oyunu, dev puzzle, tangram oyunu, 26 jant bisiklet, çelik sahan kapaklı, 12 parça çay takımı gibi birçok ürün katalogda dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...

25.07.2019 17:43 - Son Güncelleme: 25.07.2019 17:52
BİM'de cuma günü kampanyaları dikkat çekiyor! 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Birçok kategoriden indirimli ürünü cuma günü satışa çıkaracak BİM'in güncel kataloğunu sayfamızda derledik. BİM müşterileri cuma günü indirimlerini merak ediyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de cuma günü kampanyaları dikkat çekiyor! 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 TEMMUZ 2019)

32" Uydu Alıcılı Televizyon Keysmart

BİM'de cuma günü kampanyaları dikkat çekiyor! 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 TEMMUZ 2019)

Vantilatör Fakir

• 3 farklı hız seçeneği
• 2 saatlik zamanlayıcı
• Yüksekliği ayarlanabilir teleskobik boru (120 cm'den 135 cm'e kadar)
• Pervane çapı: 400 mm

BİM'de cuma günü kampanyaları dikkat çekiyor! 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 TEMMUZ 2019)

Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu

2 yıl Xiaomi Türkiye garantilidir

BİM'de cuma günü kampanyaları dikkat çekiyor! 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 TEMMUZ 2019)

Parti Gözlüğü PoloSmart

• Sese duyarlı LED ışıklar
• Şarj edilebilir 150 mAh batarya
• Şarj kablosu dahildir
• 6 saat çalışma süresi

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