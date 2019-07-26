Günlük burç yorumları – 26 Temmuz 2019 Cuma

BOĞA:

Ne yapmak istediğiniz konusunda güzel bir plan çıkarmanız gerekse de bugünlerde ne yiyeceğinize karar verirken bile zorlanabilirsiniz. Fırsatlar ayağınıza gelirken, kafanızın da karışmasına neden oluyor. Bugün küçük sırlar işinize yarayacak. Konuşmadığınız müddetçe şartlar ve koşullar sizden yana olacak. Sabırlı yapınız daha çok ortaya çıkarmak sizi mutlu ediyor. Dostlarınızla fikir alış verişi bazılarınızı olumsuz etkileyebilir. Sonradan başınıza iş açacak konulardan uzak durun.