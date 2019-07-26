Günlük burç yorumları – 26 Temmuz 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Temmuz Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Özellikle iş ve aile stresi ayrıca bazı sorumluluklar ile kendinizi oldukça stresli hissediyordunuz, bu süreci atlatmanın en iyi yolu doğada yalnız zaman geçirmektir. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız inişli çıkışlı durumlar için önleminiz almalısınız. Karşınızdaki kişiye kendinizi anlatmak yerine susmayı tercih etmelisiniz. Bugün küçük çatışmalar büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Eskimiş kalıplardan sıkıldığınız için her şey gözünüzde farklı görünmeye başladı. Sağlığınızı korumalı ve omuzlarınıza dikkat etmelisiniz.
BOĞA:
Ne yapmak istediğiniz konusunda güzel bir plan çıkarmanız gerekse de bugünlerde ne yiyeceğinize karar verirken bile zorlanabilirsiniz. Fırsatlar ayağınıza gelirken, kafanızın da karışmasına neden oluyor. Bugün küçük sırlar işinize yarayacak. Konuşmadığınız müddetçe şartlar ve koşullar sizden yana olacak. Sabırlı yapınız daha çok ortaya çıkarmak sizi mutlu ediyor. Dostlarınızla fikir alış verişi bazılarınızı olumsuz etkileyebilir. Sonradan başınıza iş açacak konulardan uzak durun.
İKİZLER:
İnsanlarla iletişiminizi güçlendirecek durumlar oluşabilir. Özellikle sosyal ortamlarda bulunmanız gerekebilir ya da bilinçli olarak tercih edebilirsiniz. Zihniniz sürekli meşgul olması yüzünden hata üstüne hata yapabilirsiniz. Yakın ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin gereksiz soruları karşısında canınız sıkılabilir. Bugün ilginç fırsatlar karşınıza çıkacak ve aklınızın karışmasına neden olurken, işinize kimseyi karıştırmak istemeyeceksiniz. Gün içinde böbrekleriniz için bol su içmelisiniz.
YENGEÇ:
Çözümsüz olan bazı konular kendiliğinden çözüme ulaşarak sizi rahatlatabilir. Aşk konularında kendinize güvenin, partnerinizle güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Güzelliklerden yana olmanızdan dolayı bugün girdiğiniz ortamlarda oldukça ilgi göreceksiniz. Venüs burcunuzda size destek verirken, cazip çevrelerin konuşulan kişisi haline gelmeniz bazı kişilerin sizi kıskanmasına neden oluyor. Özellikle bugün herkesten farklı fikirlerinizde dikkat çekmeyi başarıyorsunuz. Cildinize özen göstermelisiniz.
ASLAN:
Sizinle birlikte olmayı, size kendini kanıtlamayı kâr sayan kişiler ipin ucunu kaçırabilirler. bu anlamda kişilerle iletişiminizi esnek tutun ve dikkatli olun. Bilinçaltınız çok karışık. Planladığınız konuları yaşama geçiremediğiniz zaman huzursuz oluyorsunuz. Bugün gizlilikler size cazip geliyor. Sürpriz kararlar almadığınız zaman çok daha güvenli olabileceğiniz düşünerek akıllıca davranmalısınız. Kadın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize dikkat edin. Mesleki konularda sorun yaratabilirler.