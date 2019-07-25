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Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler belli oldu! Birisi tam sürpriz...

Türkiye'de bazı ilçelerin bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri incelendi. Buna göre bazı ilçeler neredeyse il olmaya aday… Araştırmada ; Türkiye'deki bazı ilçelerin; bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri göz önüne alındığında, bazı ilçelerin il olmaya aday olduğu belirlendi. Hatta bazı ilçeler belirlenen bu kriterleri o kadar fazla yerine getiriyor ki ilçeler il olmaya aday bile gösterilebiliyor. Peki Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe....

25.07.2019 16:43 - Son Güncelleme: 25.07.2019 16:43
Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler belli oldu! Birisi tam sürpriz...

81 İle sahip olan ülkemizde bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya yakın ilçeler de var. İşte il olmaya aday 25 ilçe! Hangi ilçeler il olabilir?

Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler belli oldu! Birisi tam sürpriz...

Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242

Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler belli oldu! Birisi tam sürpriz...

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826.

Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler belli oldu! Birisi tam sürpriz...

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378.

Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler belli oldu! Birisi tam sürpriz...

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437.

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