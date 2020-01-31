BİM'de bu hafta neler var? 31 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor
BİM 31 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu ile birlikte cuma günü indirimleri belli oldu. Bugün itibarıyla başlayan kampanyalar arasında en çok dikkat çeken ürünlerin başında 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu yer alıyor. 849,00 liradan satışa çıkacak. Peki, indirimli diğer ürünler hangileri? İşte 31 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
31.01.2020 12:45
- Son Güncelleme: 31.01.2020 12:45
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla satışa çıkan BİM aktüel ürünler listesini sayfamızda derledik. Teknoloji ürünlerinden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı BİM kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. İşte 31 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu
• ~24 saatten fazla dinleme süresi
• ~18 saate kadar konuşma süresi
• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
• Otomatik açılma, otomatik bağlanma
• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim
• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş
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