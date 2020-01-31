Günlük burç yorumları – 31 Ocak 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Çevrenizi etkilemek için bundan daha uygun bir gün bulamazsınız. Sözleriniz akıcı ve düşüncelerinizi süsleyerek karşı tarafa aktarabiliyorsunuz.. Mantıklı yönünüzün ağır bastığı bu günde, göz ardı edebileceğiniz olaylar olabilir. Aceleci tavırlarınız yüzünden, bazı şeyleri eksik ortaya çıkaracaksınız. Dağınıklığınıza bir önlem almalısınız.
BOĞA:
Ay burcunuzda ilerliyor. Her an değişime hazırsınız. Bugün, sosyal aktivitelerin size kazandıracağı prestijinizi düşünmek zorundasınız. Partnerinizden istediğiniz enerjiyi rahatça alabileceksiniz. İkili ilişkilerinize yepyeni bir bakış açısı ile yaklaşıyor, felsefi tavırlarınızla karşınızdaki kişinin düşüncelerini değiştiriyorsunuz.
İKİZLER:
Aşk yaşantınızda duygusal bir hava estirdiğiniz gün içinde, bir takım tereddütler yaşayabilirsiniz. Bugün neşeli ve romantik davranışlar sergiliyorsunuz. Çevreniz çok kalabalık ve bir çok kişi sizi etkilemeye çalışacak. Kafanızın karışmasına izin vermemeli ve karşınızdaki kişilere ciddi bir yaklaşım göstermemelisiniz.
YENGEÇ:
Aklınızdan geçirdiğiniz düşünceler için, sürekli fırsat yaratmak istiyorsunuz. Gerekçeleriniz, gün içinde sizi haklı çıkaracak. Farklı bir yaratıcılık anlayışı ile yaklaştığınız konuları değiştirmek istiyorsunuz. Geleneksel yapınız bileneler için, bu değişim şaşırtıcı olabilir. Fakat sizin ısrarcı yapınız sayesinde, isteklerinizi gerçekleştireceksiniz.
ASLAN:
Yakın çevrenizde size yaklaşmak isteyen farklı kişilerin mevcudiyetinden habersiz olabilirsiniz. Etrafınızda daha duyarlı bir şekilde bakmanızda fayda var. Bugün, iletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz. Özverili davranışlarınız takdir görecek.