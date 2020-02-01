Görenler gözlerine inanamadı... İstanbul'da yaşandı! Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Görenler gözlerine inanamadı... İstanbul'da yaşandı! Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... İstanbul'da meydana geldiği iddia edilen olay bir sosyal medya kullanıcısının diyete başlama hevesi ile pazara gitmesiyle ortaya çıktı. Pazardan aldığı poşete sarılı marulu dolapta bir süre bekleten kullanıcı, salata yapmak için marulu yıkarken şoke oldu.

01.02.2020 10:03 - Son Güncelleme: 01.02.2020 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





