ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 25 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumartesi günü satışa çıkacak ürünleri 'Hafta Sonu Fırsatları' başlığı altında yayımlayan ŞOK marketlerde, bu hafta sonu ütü masası, dikey süpürge, temizlik seti, saç kurutma makinesi, saç kurutma askısı ve düzenleyici, banyo paspas takımı, kirli sepeti gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri neler? ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
24.01.2020 12:23
- Son Güncelleme: 24.01.2020 12:23
ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler olacak? Sayfamızda güncel ürünler listesini derledik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı güncel liste ve fiyat listesi burada! İşte 25 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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