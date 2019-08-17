Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü pembeye büründü! Görenler inanamadı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Dunaliella salma isimli alg ile halo bakteriler nedeniyle pembeye bürünen göl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

17.08.2019 15:26 - Son Güncelleme: 17.08.2019 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





