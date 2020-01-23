BİM marketlerde yarın neler olacak? 24 Ocak 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu indirim ürünleri ve fiyat listesi
BİM marketlerin cuma indirimleri için geri sayım başladı. Sürpriz ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Züccaciye, tekstil ve teknoloji ürünlerinin yer aldığı güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? BİM sürprizleri neler? İşte BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
23.01.2020 13:00
- Son Güncelleme: 23.01.2020 13:00
24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma indirimleri için geri sayım başlarken güncel liste araştırılmaya devam ediliyor. Sayfamızdan indirim listesine ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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