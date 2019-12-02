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BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste

BİM 3 Aralık aktüel ürünle kataloğu yayımlandı. Pil çeşitlerinin dikkat çektiği katalogda toplam 29 adet aktüel ürün bulunuyor. Salı günü kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, haftanın sürprizlerini araştırmaya başladı. Sayfamızdan güncel listeye ulaşabilirsiniz. Peki, BİM 3 Aralık kataloğunda neler var? İşte 3 Aralık 2019 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...

02.12.2019 10:14 - Son Güncelleme: 02.12.2019 10:14
BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste

BİM marketler 3 Aralık kataloğu ile müşterilerine sunacağı indirimli ürünler listesini belirledi. Pil çeşitleri ve atıştırmalık ürünlerin yer aldığı kataloğu sayfamızda derledik. Peki, haftanın BİM indirimleri neler? Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste

Taşınabilir Şarj Aleti

• 6700 mAh pil kapasitesi

BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste

Pil Şarj Aleti + 4 Adet Pil

• 2 adet AA 1300 mAh
• 2 adet AAA 750 mAh

BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste

12'li AAA Simply İnce Pil

BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste

12'li AA Simply Kalem Pil

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