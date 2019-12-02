BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste
BİM 3 Aralık aktüel ürünle kataloğu yayımlandı. Pil çeşitlerinin dikkat çektiği katalogda toplam 29 adet aktüel ürün bulunuyor. Salı günü kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, haftanın sürprizlerini araştırmaya başladı. Sayfamızdan güncel listeye ulaşabilirsiniz. Peki, BİM 3 Aralık kataloğunda neler var? İşte 3 Aralık 2019 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...
02.12.2019 10:14
- Son Güncelleme: 02.12.2019 10:14
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