BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Aralık Salı günü BİM'de sürpriz ürünler olacak! İşte güncel liste

BİM marketler 3 Aralık kataloğu ile müşterilerine sunacağı indirimli ürünler listesini belirledi. Pil çeşitleri ve atıştırmalık ürünlerin yer aldığı kataloğu sayfamızda derledik. Peki, haftanın BİM indirimleri neler? Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...