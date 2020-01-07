Ankara'da okullar tatil mi? 7 Ocak Salı okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri?

Yarın hangi illerde kar tatili var? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 7 Ocak Salı okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri? İşte detaylar....

07.01.2020 08:16 - Son Güncelleme: 07.01.2020 08:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





