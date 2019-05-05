Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?
Hızır Peygamber ile İlyas Peygamber'in buluştuğuna inanılan Hıdırellez günü her sene çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Hıdırellez ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki, Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?
05.05.2019 11:02
- Son Güncelleme: 05.05.2019 11:02
Hıdırellez nedir? Türkiye'nin birçok bölgesinde her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez bugün kutlanacak. Hıdırellez duası ve dilekleri, günün en çok aranılan konuların başında geliyor. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Peki, Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte Hıdırellez ile ilgili ayrıntılar...
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