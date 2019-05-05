Hıdırellez nedir? Türkiye'nin birçok bölgesinde her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez bugün kutlanacak. Hıdırellez duası ve dilekleri, günün en çok aranılan konuların başında geliyor. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Peki, Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte Hıdırellez ile ilgili ayrıntılar...