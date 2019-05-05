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Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?

Hızır Peygamber ile İlyas Peygamber'in buluştuğuna inanılan Hıdırellez günü her sene çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Hıdırellez ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki, Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?

05.05.2019 11:02 - Son Güncelleme: 05.05.2019 11:02
Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?

Hıdırellez nedir? Türkiye'nin birçok bölgesinde her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez bugün kutlanacak. Hıdırellez duası ve dilekleri, günün en çok aranılan konuların başında geliyor. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Peki, Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte Hıdırellez ile ilgili ayrıntılar...

Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?

HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ NEREDEN GELİYOR?

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.

Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?

Hıdırellez Bayramı'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı doğasal döngüler için sevinç duyulduğu görülmektedir.

Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?

HIDIRELLEZ NEREDE KUTLANIR?

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.

Hıdırellez duası nedir? 2019 Hıdırellez dileği ne zaman dilenir? Hıdırellez'de neler yapılır?

Hıdrellez'de baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır.

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