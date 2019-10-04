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Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulundu. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı'nın en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

04.10.2019 04:16 - Son Güncelleme: 04.10.2019 04:35
Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Osmanlı'nın 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan Sultan II. Abdülhamid, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Sultan II. Abdülhamid

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