Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulundu. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı'nın en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

04.10.2019 04:16 - Son Güncelleme: 04.10.2019 04:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





