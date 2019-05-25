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BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 28 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerle dolu dolu olduğunu görüyoruz. Peki bu hafa BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli? BİM 28 Mayıs kataloğu ile reyonlardaki yerlerini alacak olan aktüel ürünler neler? İşte 28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

25.05.2019 16:15 - Son Güncelleme: 25.05.2019 16:15
BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri olmak üzere iki kere aktüel ürünler listesini paylaşan BİM marketlerin bu hafta salı günkü indirimleri belli oldu. Bu haftaki katalogda sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 28 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Koruyucu Güneş Spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml

50 F

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Koruyucu Güneş Spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml

30 F

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Garnier Ambre Soliare 200 ml

0 F

BİM 28 Mayıs 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Güneş Koruyucu Gündüz Kremi Diadermine Lift 50 ml

30 F
Kırışıklık karşıtı

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