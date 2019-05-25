Dünyayı hayrete düşüren olay! Gözünden tam 4 tane...

20 yaşındaki genç kadın göz ağrıları ve yaşarmaları nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Buraya kadar her şey normal. Anormal durum ise muayene sonrası ortaya çıktı... Tayvan'da yaşanan olayda genç bir kadının gözünden tam 4 tane arı çıkarıldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren olayın ayrıntıları ve doktorun anlattıkları hayrete düşüren cinsten.

25.05.2019 15:57 - Son Güncelleme: 25.05.2019 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





