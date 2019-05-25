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Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Bu filmleri daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimizi bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

25.05.2019 14:42 - Son Güncelleme: 02.12.2019 17:44
Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Bu filmlerde bulunan hatalar 'Pes dedirtiyor'

İbo ile Güllüşah
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti
Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti
Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti
Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti
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