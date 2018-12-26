Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kilit! İşte kar nedeniyle kapanan yollar (Güncel yol durumu)

Kar yağışı yurdun dört bir yanını etkisi altına aldı. Bazı illerde çocuklar kar tatilinin keyfini çıkarırken bazı yerlerde de kar yağışı çileye dönüştü. İşte kar nedeniyle kapanan yollar

26 Aralık 2018 Çarşamba, 13:46:40 Güncelleme: 14:38:21
Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kilit! İşte kar nedeniyle kapanan yollar (Güncel yol durumu)

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı.

Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kilit! İşte kar nedeniyle kapanan yollar (Güncel yol durumu)

Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkezde 6, Kozlu'da 10, Devrek'te 2, Gökçebey'de 10 ve Çaycuma'da 1 olmak üzere 29 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kilit! İşte kar nedeniyle kapanan yollar (Güncel yol durumu)

TIR'ların ise öğle saatlerinden itibaren geçişlerine izin verildi.

Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kilit! İşte kar nedeniyle kapanan yollar (Güncel yol durumu)

Ankara istikametinde kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kilit! İşte kar nedeniyle kapanan yollar (Güncel yol durumu)

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