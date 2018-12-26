Asitli içecekler ne kadar zararlı? Asitli içecek tüketti felaketi yaşadı!

Gündelik hayatta sıkça tükettiğimiz asitli içecekler hayatımızda kalıcı hasarlar bırakabilir. Bazı insanların asitli içecek içtikten sonra yaşadıkları bu sıkıntılar görenleri hayrete düşürüyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 12:19:38
Asitli içecekler ne kadar zararlı? Asitli içecek tüketti felaketi yaşadı!

Biraz daha çalışabilmek ve uykusuzluğa direnebilmek için enerji içeceklerine başvuruyor musunuz? İşte enerji içeceği yüzünden beyin kanaması geçiren ve hayatı bir daha eskisi gibi olmayacak Austin'in hikayesi...

Aşağıda, aşırı enerji içeceği tüketimi yüzünden başının bir kısmını kaybeden bir adamın hikâyesini bulacaksınız.

Asitli içecekler ne kadar zararlı? Asitli içecek tüketti felaketi yaşadı!

ABD'de Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da yaşayan fotoğrafçı Sara Endres, sağlık sorunlarına rağmen mutlu birlikteliklerini, yeni katılan sevimli üyeleriyle beraber devam ettiren çiftin fotoğraflarını çekti.

Asitli içecekler ne kadar zararlı? Asitli içecek tüketti felaketi yaşadı!

Merhaba, adım Brianna ve bu benim hikâyem...

Brianna adlı kadın da, yaşadıklarını Facebook üzerinden insanlarla paylaştı: Aşk, küçük bir şey değildir. Yalnızca telefon görüşmeleri, buluşmalar ve hatıralardan oluşmaz. Aşk, ummadığın durumlarda bile fedakârlık yapabilmektir. Aşk, özveridir.

Asitli içecekler ne kadar zararlı? Asitli içecek tüketti felaketi yaşadı!

Hamilelik, yapılan en şaşırtıcı yolculuklardan biridir. Yeni bir hayat meydana getiriyorsun. Hiç görmediğin biri için koşulsuz bir sevgi besliyorsun. Eşim Austin ve ben, küçük oğlumuzla tanışacağımız için çok heyecanlıydık. Onu eve getirmeyi, 3 kişilik bir aile olmayı hevesle bekliyorduk. Austin'in işi yoğun çalışmayı gerektiriyordu. Bununla baş edebilmek için bir yol bulmuştu, bu sayede asla hastaneye gitmeye ihtiyaç duymuyordu.

Asitli içecekler ne kadar zararlı? Asitli içecek tüketti felaketi yaşadı!

O gece uyurken, bütün dünyamın birkaç saat içinde paramparça olacağını hayal etmemiştim. Annemin beni uyandırıp "Austin bir kaza geçirdi" dediğini hatırlıyorum. Tek bildiğim kocamın hastanede olduğuydu ve nedenini bilmiyordum.

Hastaneye varınca kocamın, çocuğumun babasının, çok sevdiğimin beyin kanaması geçirdiğini öğrendim. Neden mi? • Hekimler, bunun aşırı enerji içeceği tüketiminden kaynaklandığını söyledi. Eşimin, yoğun tempoyla başa çıkabilmek için bulduğu yol beyin kanaması geçirmesine neden olmuştu. Austin ameliyat edildi ve acı dolu 5 saat geçirdikten sonra onu görmemizin zamanı geldi. O, makinelere bağlıyken tek görebildiğim ailesi oldu. Annesinin gözlerindeki ışığın yok olduğunu gördüm. Babasının ağladığını gördüm. Birlikte meydana getirdikleri hayatın, sürüp sürmeyeceğini bilmiyorlardı.

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