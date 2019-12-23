BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor
BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar, indirim listesine sayfamızdan ulaşabilecek. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 27 Aralık kataloğunda tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM müşterilerini neler bekliyor? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
23.12.2019 15:34
- Son Güncelleme: 23.12.2019 15:34
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