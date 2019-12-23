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BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor

BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar, indirim listesine sayfamızdan ulaşabilecek. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 27 Aralık kataloğunda tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM müşterilerini neler bekliyor? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...

23.12.2019 15:34 - Son Güncelleme: 23.12.2019 15:34
BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor

27 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından indirim listesi gün yüzüne çıktı. İşte BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler fiyat ve ürün listesi...

BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Şarjlı El Süpürgesi Fakir

• Dar alanlar için kenar köşe aparatı
• Hassas yüzeyler için mobilya fırçası
• Duvara monte edilebilir şarj ünitesi
• LED şarj göstergesi
• Hepa filtre
• Tek düğme ile hazne boşaltma
• ~1,8 m kablo
• 7.2 V 35 W güç
• 450 ml toz haznesi kapasitesi

BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Işıklı Cam Kettle
• Paslanmaz çelik gizli ısıtma elemanı
• Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
• 360 derece serbest kullanım
• Kablo saklama
• Isınma koruması
• 2000 W
• Işıklı aydınlatma
• 1.8 litre iç hacim
• Led ışıklı
79,90

BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Karaoke Mikrofon
• 40 mm hoparlör
• USB ve AUX girişi
• Çantalı
• Harici Bluetooth Hoparlör olarak kullanabilme
• Güç kapasitesi: 1200 mAh
• 2 farklı renk seçeneği
59,90

BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Spalding
49,90

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