BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü indirimleri açıklandı! Tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Şarjlı El Süpürgesi Fakir

• Dar alanlar için kenar köşe aparatı

• Hassas yüzeyler için mobilya fırçası

• Duvara monte edilebilir şarj ünitesi

• LED şarj göstergesi

• Hepa filtre

• Tek düğme ile hazne boşaltma

• ~1,8 m kablo

• 7.2 V 35 W güç

• 450 ml toz haznesi kapasitesi