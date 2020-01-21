Yaşananlar kan dondurdu! Dünyanın en ilginç yılı! 1917'de yaşananlara çok şaşıracaksınız...

İnsanlar radyoaktif madde içeren birtakım rektal fitiller kullanıyordu.

1917'de radyason kelimesi bugün olduğu kadar korkulan bir şey değildi çünkü kimse ne olduğunu henüz anlamamıştı. Bu radyoaktif fitillerin insanlara 'sağlık fışkırtan atomlar' olduğu söylendi ve halk makatından aldığı bu küçük maddeleri bir dönem kullandı.